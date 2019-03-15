Экономика

Газпромбанк передаст Росимуществу долю в «Еврофинанс Моснарбанке»ПРАЙМ 04:56

На каких условиях состоится передача, он не уточнил. В четверг глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ в ближайшее время передаст свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" правительству РФ, скорее всего, на безвозмездной основе. ВТБ и Газпромбанк владеют по 25% плюс одна акция "Еврофинанс Моснарбанка".
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