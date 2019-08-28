Блокирующий пакет 25% плюс 1 акция перешел государству на безвозмездной основе. Все корпоративные процедуры по передаче доли завершены, сделку согласовали с регуляторами, объявили в банке. Власти США ввели санкции против Еврофинанс Моснарбанк в марте этого года.

Газпромбанк передал государству долю в попавшем под санкции банке

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Политика Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским после его освобождения Главный редактор МИА «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, о чем беседовала с главой портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после того, как киевский суд принял решение об его освобождении из-под стражи.

Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.

Общество Почти 34 миллиона граждан России попали в «квалификационную яму» В настоящее время «квалификационная яма» затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия В Новосибирске из-под завалов обрушившегося дома извлечён один рабочий Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Политика Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Единоборства Копылов выступит на турнире UFC в Москве Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.

Интернет На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.

Экономика Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.

Общество В ближайшие сутки в московский регион придет мороз Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.

Происшествия Экс-спецназовца, спасавшего детей в Беслане, жестоко избили в Уфе Бывший боец специального подразделения пограничных войск Александр Воронцов, который освобождал заложников в Беслане 15 лет назад, впал в кому, после того, как его избили местные любители погонять на мотоциклах.

Экономика В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50% Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Авто В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.

Авто Россияне смогут проверить историю машины на сайте госуслуг Со следующего года российские автомобилисты смогут воспользоваться новой возможностью на портале госуслуг.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором на борту успешно пристыковался к МКС Прямую трансляцию успешной пристыковки корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции провел Роскосмос 27 августа на официальном сайте.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Политика Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.