Экономика
Право.руГазпромбанк передал государству долю в попавшем под санкции банке
Блокирующий пакет 25% плюс 1 акция перешел государству на безвозмездной основе. Все корпоративные процедуры по передаче доли завершены, сделку согласовали с регуляторами, объявили в банке. Власти США ввели санкции против Еврофинанс Моснарбанк в марте этого года.
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским после его освобождения
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, о чем беседовала с главой портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после того, как киевский суд принял решение об его освобождении из-под стражи.
Журналистская правда 07:50
Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.
ТАСС 09:22
Общество
Почти 34 миллиона граждан России попали в «квалификационную яму»
В настоящее время «квалификационная яма» затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
Журналистская правда вчера в 03:05
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося дома извлечён один рабочий
Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:27
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Единоборства
Копылов выступит на турнире UFC в Москве
Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.
Спорт-Экспресс 09:01
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Интернет
На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.
Военное обозрение 07:15
Экономика
Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным
На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56
Общество
В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Происшествия
Экс-спецназовца, спасавшего детей в Беслане, жестоко избили в Уфе
Бывший боец специального подразделения пограничных войск Александр Воронцов, который освобождал заложников в Беслане 15 лет назад, впал в кому, после того, как его избили местные любители погонять на мотоциклах.
News102.ru вчера в 11:50
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Авто
В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Авто
Россияне смогут проверить историю машины на сайте госуслуг
Со следующего года российские автомобилисты смогут воспользоваться новой возможностью на портале госуслуг.
Петрозаводск говорит 09:45
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором на борту успешно пристыковался к МКС
Прямую трансляцию успешной пристыковки корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции провел Роскосмос 27 августа на официальном сайте.
Красная весна вчера в 01:31
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском вчера в 05:53
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Армия и оружие
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24