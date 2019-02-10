Экономика
Газпромбанк опроверг открытие венесуэльской PDVSA новых счетов в банкеВедомости 05:18
Reuters ранее сообщил со ссылкой на источники и внутренний документ, что PDVSA начала переводить банковские счета нефтяных совместных предприятий на недавно открытый счет в Газпромбанке и дает инструкции клиентам совместных предприятий перечислять средства от продаж нефти на счета российского банка.
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с чего всё началось
По данным агентства, венесуэльская компания также требует от своих зарубежных партнёров по бизнесу определиться с тем, будут ли они продолжать участие в совместных предприятиях в районе нефтеносного пояса реки Ориноко.RT на русскомвчера в 20:51
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Авто
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"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
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Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
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Обновлено в 04:32
Происшествия
В Испании жестоко убита русская девушка
По подозрению в убийстве задержан 42-летний испанец Мануэль Морено, работавший официантом в ближайшем баре.
Обновлено в 05:48
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На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
CNN связал рост доли российской рыбы в школах США с политикой Трампа
Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из минтая, преимущественно выловленного в России, сообщает телеканал CNN.
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В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
Обновлено вчера в 16:25
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Google может создать кроссовки, измеряющие вес
Исследовательская организация Verily, входящая в состав холдинга Alphabet (владеет корпорацией Google), ищет соразработчиков для создания ботинок, оснащённых датчиками мониторинга движений и веса человека.
Обновлено в 05:15
Здоровье
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Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
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Британский рэпер Cadet погиб в автокатастрофе
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Спорт
На чемпионате Европы российские саночники спели гимн страны а капелла
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Обновлено вчера в 23:41
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Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
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Космос
Роскосмос потратит на запуски кораблей к МКС почти 5 млрд рублей
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Обновлено вчера в 13:09
Наука
В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации
В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
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Культура
Названа новая версия смерти Децла
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Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
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Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Курсанты военно-морского института в Петербурге пожаловались на поборы
«Специальная комиссия проверит информацию, опубликованную радиостанцией «Говорит Москва» со ссылкой на неназванных курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института, о возможных фактах нарушения уставного порядка в учебном заведении», — приводит слова командования ВМФ портал URA.RU.
Обновлено в 03:13