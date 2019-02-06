Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSAРИА Новости 04:55

с чего всё началось

В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов. Так в финансовой организации прокомментировали сообщение агентства Рейтер о том, что PDVSA из-за американских санкций переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк.

Космос Российский спутник засек необъяснимые физические явления Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике "Ломоносов" зафиксировал в земной атмосфере мощные световые "взрывы", природа которых неизвестна науке, передает РИА "Новости".

Космос Астероид Ultima Thule оказался удивительно «плоским» Оказалось, что большая часть, по прозвищу «Ultima», напоминает гигантский блин, а меньшая, по прозвищу «Thule», имеет форму сплющенного грецкого ореха.

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Кино Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора» Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.

Общество В российские города могут вернуть ларьки и палатки На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.

Общество Тигра Амура передадут администрации Приморья Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.

Происшествия Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.

Кино «Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.

Политика Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос.

Общество В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке или любое изображение, выложенное из камней на побережье.

Общество Тревел-блогер снял с дрона видео, которое посмотрели миллион раз Зрелищные кадры своих путешествий с помощью дрона снял блогер из США Джонни FPV.

Экономика Названы российские регионы с самым доступным бензином Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Экономика Банки предложили рецепт от зарплатного рабства В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.

Происшествия Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео Падение светящегося небесного объекта сняли на видео жители Венесуэлы. Запись доступна для просмотра на сайте YouTube.

Общество В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Общество В России могут появиться профессиональные семьи В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.

Общество Картины Гитлера выставят на продажу в Германии Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг.

Общество Семь российских регионов отключают от аналогового вещания С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.

Кино Вторая часть мультфильма «Лего» стала лидером российского проката На втором месте в российском прокате оказался триллер "Клаустрофобы". Фильм собрал чуть более 105 миллионов рублей.

Армия и оружие Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.

Армия и оружие Министр обороны Британии предупредит РФ о «высокой цене за провокации» Великобритания должна быть готова после Brexit применить жесткую силу для поддержания интересов, а Россия должна «дорого заплатить за свои провокации», говорится в заявлении министра обороны королевства Гэвина Уильямсона, которое будет озвучено 11 февраля.