Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSAРИА Новости 04:55

с чего всё началось

В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов. Так в финансовой организации прокомментировали сообщение агентства Рейтер о том, что PDVSA из-за американских санкций переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк.

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