Экономика

Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSAРИА Новости 04:55

В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов. Так в финансовой организации прокомментировали сообщение агентства Рейтер о том, что PDVSA из-за американских санкций переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк.
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с чего всё началось
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных нефтяных предприятий на недавно открытый счет в Газпромбанке, сообщает Рейтер
 со ссылкой на источник и внутренний документ компании.
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