Экономика
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSAВести.Ru 08:21
Совместные предприятия PDVSA, которые могут экспортировать нефть самостоятельно, якобы получили инструкции для перечисления выручки в долларах и евро на новые счета в "Газпромбанке". Информация Reuters не соответствует действительности, заявили в банке агентству РИА Новости.
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с чего всё началось
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных нефтяных предприятий на недавно открытый счет в Газпромбанке, сообщает Рейтер со ссылкой на источник и внутренний документ компании.Взгляд.ру07:00
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