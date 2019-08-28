Экономика
РБКГазпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка
Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка. Блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) отошел государству безвозмездно.
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Политика
Премьер Украины записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.
РИА Новости 12:53
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые вызывают рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.
РЕН ТВ 09:18
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Авто
Компании Toyota и Suzuki создали альянс
Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально.
Tvoe-avto.com 09:53
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Шоу-бизнес
Мария Миронова ждет второго ребенка
Популярная актриса находится в положении. Кадры Мироновой с округлившимся животом появились в ее микроблоге.
StarHit.ru 06:48
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Политика
Президент РФ проведет встречу с врио губернатора Курской области
The Moscow Post 06:37
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
RT на русском 09:13
Интернет
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли «закладку»
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносный код в CamScanner — популярном Android-приложении для распознавания текста на сфотографированных документах и создания PDF-файлов.
Вести.Хайтек 09:43
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 26 августа в 14:39
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
РБК 11:24
Футбол
«Селтик» арендовал бывшего защитника «Рубина»
Защитник сборной Австрии и английского «Сток Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Селтике».
Sportbox.RU 09:45
Политика
Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия
США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.
РБК 08:46
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Экономика
Суд признал страховую компанию «НАСКО» банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию «НАСКО» (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании.
Ведомости 06:32