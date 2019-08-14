Экономика
«Газпром» затевает два гигантских проекта на БалтикеSputnik Латвия 04:20
"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.Ведомости01:16
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