Экономика

«Газпром» затевает два гигантских проекта на БалтикеSputnik Латвия 04:20

"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
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с чего всё началось

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.
Ведомости01:16

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«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

Газета.Ru11:35

«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Коммерсантъ02:59

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Lenta.ru08:40

Глава «Газпрома» попросил у кабмина деньги на два проекта на Балтике

News.ru05:20

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

РБК03:41

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Московский Комсомолец11:12

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Ведомости01:16
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Гаджеты

Xiaomi Mi 9T Pro выйдет 20 августа

Длительное время пользователи ждали релиза нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который является глобальной версией китайского флагмана K20 Pro.
Обновлено в 03:38
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми

35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Кино

Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры в кино

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом сообщил портал Vulture.
Обновлено в 08:59
Происшествия

На трассе под Геленджиком загорелся автобус

По предварительным данным, возгорание произошло в 20:45. Первые подразделения прибыли на место ЧП в 21:01.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Футбол

Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко

56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Интернет

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep.
Обновлено в 11:18
Политика

Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

«Американский Северодвинск» восстановят

Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.
Обновлено в 13:33
Общество

В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Наука

Разработано приложение для измерения артериального давления по селфи

Обновлено 12 августа в 10:29
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Футбол

Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями

Обновлено в 05:31
Общество

В Петербурге появился памятник Фаине Раневской

Обновлено в 05:30
Общество

Супруги из Британии стали миллионерами благодаря коту

Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 млн фунтов стерлингов (78,4 млн рублей) благодаря тому, что забыли купить корм для своего кота.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Авто

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено в 14:44
Политика

Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме

Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Политика

Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами

В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.
Обновлено в 08:42
Футбол

Курский «Авангард» сыграет с московским «Торпедо»

В среду, 14 августа, в 8-м туре ФНЛ футболисты курского «Авангарда» на выезде сыграют в московским «Торпедо».
Обновлено вчера в 05:53
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Технологии

Сточные воды в Петербурге начнут очищать ультрафиолетом

Обновлено в 14:48
Игры

Sony PlayStation 5 представят 12 февраля 2020 года

Анонс Sony PlayStation 5 намечен на 12 февраля. Мероприятие PlayStation Meeting 2020 пройдет в этот день.
Обновлено в 11:30
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