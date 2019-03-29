Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»REGNUM вчера в 21:56

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании. Соответствующее решение принято совместно с АО «РусГазДобыча».
Читать в источнике
Алексей Миллер
В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.
— Алексей Миллер, российский экономистКоммерсантъ вчера в 13:45

Подробнее о событии

Газпром собирается строить под Петербургом комплекс по переработке газа за 700 миллиардов

Фонтанка.Рувчера в 14:23

«Газпром» построит СПГ-проект в Ленинградской обрасти

Finam.Ruвчера в 12:03

Крупнейший в России СПГ-комплекс построят в Усть-Луге

ФАНвчера в 13:15

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Российская газетавчера в 12:57

Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Взгляд.рувчера в 12:46

«Газпром» и «РусГазДобыча» объединят производство СПГ и этана на Балтике

Интерфаксвчера в 12:23

«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике

Коммерсантъвчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Космос

Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено в 00:21
Политика

Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии

Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Единоборства

Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219

Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено вчера в 09:45
Культура

Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову

Обновлено вчера в 06:47
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря

Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Происшествия

На востоке Китая пять человек погибли при взрыве на фабрике

Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:50
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Медведев рассказал, как выступал на дискотеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Фабрегас бросил пиццу в лицо Фергюсону, потому что не умел драться: новые подробности битвы в буфете

Если вы вдруг забыли (или не знали), коротко о том, что такое пиццагейт (или битва в буфете).
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено вчера в 19:10
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено вчера в 03:28
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 02:57
Музыка

Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в Боливарианской Республике как прямую угрозу международному сообществу.
Обновлено вчера в 11:19
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей

Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено вчера в 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное