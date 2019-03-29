Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»REGNUM вчера в 21:56
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании. Соответствующее решение принято совместно с АО «РусГазДобыча».
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В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.
— Алексей Миллер, российский экономистКоммерсантъ вчера в 13:45
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Газпром собирается строить под Петербургом комплекс по переработке газа за 700 миллиардов
Фонтанка.Рувчера в 14:23
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Художники из России, Франции, США и Аргентины представят свои работы на фестивале видео-арта "Сейчас&Потом’19", который пройдет в центре творческих индустрий "Фабрика" в Москве с 17 апреля по 12 мая.
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В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек
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Напомним, в матче с Казахстаном Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. Больше новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».
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«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
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Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
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В Италии снизились продажи автомобилей
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На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».
Обновлено в 02:40
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Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент РФ Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
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Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, около года назад 34 летний житель Белокалитвенского района, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов своему малолетнему ребенку, лежащему в кроватке.
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Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Политика
Порошенко назвал точное число погибших солдат ВСУ в Донбассе
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Стоимость iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Как сообщают СМИ со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru, в 2019 году стоимость смартфона значительно снизилась, достигнув психологической отметки.
Обновлено вчера в 21:42
Музыка
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов со всего мира
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
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В Воронеже открылась выставка работ Ильи Глазунова
На открытие выставки из Москвы приехали сотрудники столичной Галереи Ильи Глазунова, в фондах которой хранится около полутора тысяч произведений легендарного художника.
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По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
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Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
Обновлено в 03:50
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Хоккей
Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
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