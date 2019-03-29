Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»REGNUM вчера в 21:56
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании. Соответствующее решение принято совместно с АО «РусГазДобыча».
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В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на северо-западе России.
— Алексей Миллер, российский экономистКоммерсантъ вчера в 13:45
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Газпром собирается строить под Петербургом комплекс по переработке газа за 700 миллиардов
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