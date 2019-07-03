Энергетика

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газаРБК вчера в 11:31

«Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку природного газа у госконцерна «Туркменгаз» сроком до 30 июня 2024 года. Об этом говорится в релизе компании, поступившем в распоряжение РБК. В соответствии с соглашением, общий объем поставок газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд куб. м в год.
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