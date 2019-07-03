Энергетика
«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газаРБК вчера в 11:31
«Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку природного газа у госконцерна «Туркменгаз» сроком до 30 июня 2024 года. Об этом говорится в релизе компании, поступившем в распоряжение РБК. В соответствии с соглашением, общий объем поставок газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд куб. м в год.
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В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Как и во всех моделях Lexus LS 500 2020 года, серия Inspiration оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 599 Нм.
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В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Кино
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К вечеру среды стало известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные.
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Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
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