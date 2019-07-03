Энергетика

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газаРБК 11:31

«Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку природного газа у госконцерна «Туркменгаз» сроком до 30 июня 2024 года. Об этом говорится в релизе компании, поступившем в распоряжение РБК. В соответствии с соглашением, общий объем поставок газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд куб. м в год.
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Комсомольская правда09:38

«Газпром» заключил долгосрочный контракт на поставки туркменского газа

ПРАЙМ09:05

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

РБК11:31
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
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