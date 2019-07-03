Энергетика
«Газпром» заключил долгосрочный контракт на поставки туркменского газаПРАЙМ вчера в 09:05
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". До этого Россия прекращала закупку туркменского газа на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене, инициированного "Газпром экспортом" в июне 2015 года.
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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Происшествия
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Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий
Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.
Обновлено в 04:54
Политика
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
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Авто
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Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Общество
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Игры
Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев
Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено вчера в 16:34
Гаджеты
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Бренд Xiaomi Redmi выпустили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro, получившую название Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.
Обновлено в 04:30
Футбол
Карпин заявил, что уровень РПЛ упал
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился, он связывает это с финансовой составляющей.
Обновлено вчера в 16:42
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
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Политика
Трамп обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Европу и Китай в манипуляциях на валютном рынке.
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Теннис
Хачанов вышел в третий круг Уимблдона
Обновлено вчера в 12:49
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В гражданском конфликте в Донбассе виноваты США - Коломойский
Напомним, что еще весной 2019 года Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной. Многие украинцы были возмущены его заявлением.
Обновлено в 04:36
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Эрдоган назвал «грабежом» возможный отказ США поставить Турции F-35
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал возможный отказ США от поставок закупленных истребителей F-35 «грабежом».
Обновлено в 04:33
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42