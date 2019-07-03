Энергетика

«Газпром» заключил долгосрочный контракт на поставки туркменского газаПРАЙМ вчера в 09:05

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". До этого Россия прекращала закупку туркменского газа на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене, инициированного "Газпром экспортом" в июне 2015 года.
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«Газпром» подписал контракт на закупку газа у Туркмении: компания может сократить добычу

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«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

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