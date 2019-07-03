Энергетика
«Газпром» заключил долгосрочный контракт на поставки туркменского газаПРАЙМ вчера в 09:05
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 миллиарда кубометров, сообщил "Газпром". До этого Россия прекращала закупку туркменского газа на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене, инициированного "Газпром экспортом" в июне 2015 года.
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Наука
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Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
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Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
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Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
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Обновлено вчера в 19:45
Авто
Сколько россияне потратили на покупку новых машин
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Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество
Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области
Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
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Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Политика
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Кино
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Экономика
В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года
Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07
Происшествия
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Обновлено в 05:16
Политика
Анкара обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Публикация статьи одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиля Байыка в американской газете Washington Post — пропаганда терроризма.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Музыка
Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
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Происшествия
В Москве сильно избили ликвидатора Чернобыльской аварии
В Москве произошел инцидент, который закончился избиением ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Обновлено в 05:38