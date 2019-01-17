«Газпром» займётся модернизацией ПХГ в СербииRT на русском вчера в 08:21

«Газпром» в ходе визита 17 января президента России Владимира Путина в Сербию подпишет соглашение о модернизации подземного хранилища газа «Банатский двор». Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Энергетика Энергетика Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream 2 Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями-операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Энергетика Энергетика Бензин в рознице подорожал за неделю на 8 копеек, сообщили в Росстате За неделю с 7 по 13 января розничные цены на автомобильное топливо в России выросли в среднем на 8 копеек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Энергетика Энергетика В Киеве заявили о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев По словам депутата Верховной рады Александра Долженкова, относительно 2013 года стоимость газа в 2020 году возрастет в 12 раз.

Энергетика Энергетика Посол РФ в Белоруссии оборвал споры про российскую нефть «Сколько наши белорусские партнеры найдут альтернативной нефти на свои НПЗ, столько мы высвободим для продажи в третьи страны, и получим дополнительные налоговые доходы в бюджет», - оборвал споры вокруг этого вопроса дипломат.

Энергетика Энергетика «РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд годовой добычи нефти Объем годовой добычи нефти крупнейшего нефтегазодобывающего дочернего общества «Роснефти» ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2018 году впервые в новейшей истории России превысил 70 миллионов тонн.

Энергетика Энергетика Нефть продолжит укреплять позиции – мнение После неоднозначных колебаний в течение дня к концу торгов 16 января нефть марки Brent взяла себя в руки и продемонстрировала рост, завершив торги над уровнем $61, который тестирует сегодня, 17 января, в ходе утренних торгов.

Энергетика Энергетика Reuters: китайская Petrochina перепродает газ «Ямал СПГ» в Европу Китайская нефтегазовая компания Petrochina перепродает сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Европу на фоне пониженного спроса на азиатском рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.

Энергетика Энергетика Белоруссия открыла в России новое месторождение нефти Российская компания "Янгпур", принадлежащая белорусскому производственному объединению "Белоруснефть", открыла в РФ новое месторождение с запасами 600 тыс. тонн нефти.

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Энергетика Энергетика Козак объяснил отрицательный акциз на нефть Суть отрицательного акциза в том, чтобы компании, поставляющие качественный продукт на внутренний рынок, заключив соглашение о модернизации мощностей, смогли компенсировать часть расходов, которые возникают из-за удержания цен на бензин и дизель на российском рынке ниже мировых.

Энергетика Энергетика В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.

Энергетика Энергетика Израиль и Египет выстраивают энергетический коридор Израиль подтвердил, что ведет обширные переговоры с Египтом о строительстве нового подводного газопровода между двумя странами.

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