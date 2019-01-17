Энергетика

«Газпром» займётся модернизацией ПХГ в СербииRT на русском вчера в 08:21

«Газпром» в ходе визита 17 января президента России Владимира Путина в Сербию подпишет соглашение о модернизации подземного хранилища газа «Банатский двор». Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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«Газпром» расширит газохранилище в Сербии

Росбалт13:27

«Газпром» может использовать ПХГ «Банатский двор» в Сербии для поставок газа из «Турецкого потока»

Rambler News Service13:03

Миллер заявил, что с подземным хранилищем газа стабильность поставок для Сербии возрастает

ТАСС13:15

«Газпром» и «Сербиягаз» расширят подземное хранилище газа «Банатский Двор» в Сербии

Finam.Ru10:51

Россия и Сербия подписали меморандум о расширении ПХГ «Банатский двор»

Инфорос11:01

«Газпром» займётся модернизацией ПХГ в Сербии

RT на русскомвчера в 08:21

«Газпром» в 2018 г поставил в Сербию более 2,5 млрд кубов газа

ПРАЙМвчера в 08:05
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 13:50, Ашберн
Энергетика

Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream 2

Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями-операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».
Обновлено в 13:11
Энергетика

Бензин в рознице подорожал за неделю на 8 копеек, сообщили в Росстате

За неделю с 7 по 13 января розничные цены на автомобильное топливо в России выросли в среднем на 8 копеек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:40
Энергетика

В Киеве заявили о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев

По словам депутата Верховной рады Александра Долженкова, относительно 2013 года стоимость газа в 2020 году возрастет в 12 раз.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика

Посол РФ в Белоруссии оборвал споры про российскую нефть

«Сколько наши белорусские партнеры найдут альтернативной нефти на свои НПЗ, столько мы высвободим для продажи в третьи страны, и получим дополнительные налоговые доходы в бюджет», - оборвал споры вокруг этого вопроса дипломат.
Обновлено в 13:12
Энергетика

«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд годовой добычи нефти

Объем годовой добычи нефти крупнейшего нефтегазодобывающего дочернего общества «Роснефти» ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2018 году впервые в новейшей истории России превысил 70 миллионов тонн.
Обновлено в 05:04
Энергетика

Нефть продолжит укреплять позиции – мнение

После неоднозначных колебаний в течение дня к концу торгов 16 января нефть марки Brent взяла себя в руки и продемонстрировала рост, завершив торги над уровнем $61, который тестирует сегодня, 17 января, в ходе утренних торгов.
Обновлено в 01:40
Энергетика

Reuters: китайская Petrochina перепродает газ «Ямал СПГ» в Европу

Китайская нефтегазовая компания Petrochina перепродает сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Европу на фоне пониженного спроса на азиатском рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика

Белоруссия открыла в России новое месторождение нефти

Российская компания "Янгпур", принадлежащая белорусскому производственному объединению "Белоруснефть", открыла в РФ новое месторождение с запасами 600 тыс. тонн нефти.
Обновлено в 05:08
Энергетика

За 2018 год Кузбасс нарастил добычу угля

В 2018 году в Кузбассе добыли 255,3 млн тонн, что на 13,8 млн тонн больше показателя 2017 года.
Обновлено в 03:28
Энергетика

Козак объяснил отрицательный акциз на нефть

Суть отрицательного акциза в том, чтобы компании, поставляющие качественный продукт на внутренний рынок, заключив соглашение о модернизации мощностей, смогли компенсировать часть расходов, которые возникают из-за удержания цен на бензин и дизель на российском рынке ниже мировых.
Обновлено в 02:25
Энергетика

В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива

Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.
Обновлено 15 января в 22:45
Энергетика

Израиль и Египет выстраивают энергетический коридор

Израиль подтвердил, что ведет обширные переговоры с Египтом о строительстве нового подводного газопровода между двумя странами.
Обновлено вчера в 14:09
Энергетика

«Ачимгаз» сделал заказ «Уралхиммашу» на блочное оборудование

Свердловский завод «Уралхиммаш» получил заказ от компании «Ачимгаз», которая является совместным предприятием «Газпрома» и немецкой BASF/Wintershall.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика

На шельфе Норвегии нашли новые запасы газа

Обновлено вчера в 08:17
Энергетика

«Нафтогаз Украины» изменил модель управления бизнесом, создав дивизионы «Газ» и «Нефть»

Украинский "Нафтогаз" изменил модель управления бизнесом, создав дивизионы "Газ" и "Нефть", сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 07:46
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