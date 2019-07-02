Энергетика
«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service 11:01
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Политика
В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий в связи с заявлением представителя президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о русском языке.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Авто
Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT
К своему 100-летию британская марка подготовила концептуальную версию Bentley EXP 100 GT и представит ее уже 10 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Политика
Эрдоган заявил о прибытии С-400 в Турцию
Обновлено в 17:14
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Политика
Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной» историей
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал конфликт с ним президента Украины Владимира Зеленского "эмоциональной" историей.
Обновлено в 17:54
Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов
Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов.
Обновлено в 04:01
Финансы
ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов
Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Общество
The Federalist (США): журнал Vogue пропагандирует подросткам карьеру проститутки (The federalist)
26 апреля журнал «Тин Вог» (Teen Vogue) для подростков опубликовал статью доктора Тлаленг Мофокенг (Tlaleng Mofokeng) «Почему секс-услуги — это серьезное занятие».
Обновлено в 17:50
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика
Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд
Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Здоровье
Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга
Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.
Обновлено в 10:13
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Здоровье
На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население
Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали более 20 человек
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:32