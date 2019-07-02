Энергетика

«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service 11:01

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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«Газпром» в первом полугодии снизил экспорт газа в Европу на 5,9%

ПРАЙМ10:46

«Газпром» может увеличить экспорт газа в страны дальнего зарубежья

Finam.Ru03:20
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Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
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«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
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Следующий смартфон Xperia 2 могут представить на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине в сентябре этого года.
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Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

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Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

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VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
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Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
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На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
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Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
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К Земле движутся четыре опасных астероида

Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
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Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

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Обновлено 29 июня в 16:16
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Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
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