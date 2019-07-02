Энергетика
«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service 11:01
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено в 18:46
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена завершился в Москве. Последние экзамены прошли 1 июля, передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 08:08
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Энергетика
Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу
Обновлено в 05:49
Авто
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на первый автомобиль
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на покупку первого или семейного автомобиля.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Хоккей
Просветов подписал контракт с «Аризоной»
«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Гаджеты
Sony Xperia 2 покажут на IFA 2019
Следующий смартфон Xperia 2 могут представить на выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине в сентябре этого года.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На Арсенальной набережной загорелся автосервис
Обновлено в 18:15
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Здоровье
Медкабинет. Как избавиться от близорукости?
Если вы страдаете близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом, отправляйтесь в глазную клинику «Стандарт».
Обновлено в 08:00
Технологии
VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено в 16:34
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено в 16:29
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53