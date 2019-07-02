Энергетика
«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 11:01
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия
Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян
Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
Медики назвали лучшее упражнение для похудения
Обновлено в 05:26
Футбол
УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину
В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд объединил два дела о пожаре в «Зимней вишне»
Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек.
Обновлено в 06:29
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество
КоАП предложено отказаться от секс-услуг
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Быстров: «От Айртона в обороне толку, как от козла молока»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров, выступающий на турнире в Австрии в качестве эксперта, оценил игру бразильского защитника красно-белых Айртона, отметив, что южноамериканский футболист бегает медленне, чем он в лучшие годы.
Обновлено в 05:48
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В турецком порту взорвался итальянский танкер
В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46