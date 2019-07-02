Энергетика

«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 11:01

«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%

ТАССвчера в 10:58

«Газпром» нарастил добычу газа на 2,3% в январе–июне

News.ruвчера в 11:20

«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежье

Rambler News Serviceвчера в 11:01

«Газпром» воспользовался резким снижением цен на газ в Европе

Ведомостивчера в 17:49

«Газпром» в первом полугодии снизил экспорт газа в Европу на 5,9%

ПРАЙМвчера в 10:46

Детали экспорта Газпрома в Европу в 2019 году

Financial Oneвчера в 10:51

«Газпром» может увеличить экспорт газа в страны дальнего зарубежья

Finam.Ruвчера в 03:20
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Футбол

Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия

Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Медики назвали лучшее упражнение для похудения

Обновлено в 05:26
Футбол

УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета

Обновлено вчера в 14:26
Транспорт

В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину

В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве

Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд объединил два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек.
Обновлено в 06:29
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Общество

КоАП предложено отказаться от секс-услуг

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол

Быстров: «От Айртона в обороне толку, как от козла молока»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров, выступающий на турнире в Австрии в качестве эксперта, оценил игру бразильского защитника красно-белых Айртона, отметив, что южноамериканский футболист бегает медленне, чем он в лучшие годы.
Обновлено в 05:48
Политика

Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае

Обновлено вчера в 12:22
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Происшествия

В турецком порту взорвался итальянский танкер

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

На Западе заявлено, что ракета «Булава» недостаточно точна и надежна

Обновлено в 05:37
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
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