Энергетика
«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежьеRambler News Service вчера в 11:01
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия
В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Авто
Названы самые доступные автомобили на российском рынке
Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.
Обновлено в 01:39
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Россия передумала отменять визы для граждан Грузии
Россия была готова отменить въездные визы для граждан Грузии, однако отложила это решение из-за волны антироссийских протестов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 16:56
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Обновлено в 01:43
Здоровье
Молодая пара из Челябинска за сутки собрала сумму на операцию для их еще нерожденной дочери
Молодая пара из Челябинска за сутки собрала необходимую сумму, для того чтобы их нерожденной дочери сделали операцию в Германии.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
«Лион» продаст Фекира за €30 млн
Хавбек французского "Лиона" и сборной Франции Набиль Фекир может покинуть клуб ближайшим летним трансферным окном, сообщает "СЭ".
Обновлено в 02:20
Энергетика
Рынок акций РФ удержится на достигнутых максимумах
Отчасти сыграла свою роль разрядка на фронте торговой войны США и Китая. В России цены на топливо пошли наверх.
Обновлено в 01:51
Политика
РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики
В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Общество
На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников
На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Общество
Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой
Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Энергетика
Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Наука
На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых
Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено вчера в 16:02
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27