«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июне 2019 года на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 95,3 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.

«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежье

Происшествия В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Авто Названы самые доступные автомобили на российском рынке Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.

Политика Россия передумала отменять визы для граждан Грузии Россия была готова отменить въездные визы для граждан Грузии, однако отложила это решение из-за волны антироссийских протестов в Тбилиси.

Здоровье Молодая пара из Челябинска за сутки собрала сумму на операцию для их еще нерожденной дочери Молодая пара из Челябинска за сутки собрала необходимую сумму, для того чтобы их нерожденной дочери сделали операцию в Германии.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Футбол «Лион» продаст Фекира за €30 млн Хавбек французского "Лиона" и сборной Франции Набиль Фекир может покинуть клуб ближайшим летним трансферным окном, сообщает "СЭ".

Энергетика Рынок акций РФ удержится на достигнутых максимумах Отчасти сыграла свою роль разрядка на фронте торговой войны США и Китая. В России цены на топливо пошли наверх.

Политика РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Общество Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.

Наука На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.