Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%ТАСС вчера в 09:40
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
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«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2,1% — до 181 млрд кубометров
Rambler News Serviceвчера в 08:08
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Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Здоровье
Девушку парализовало после приступа головной боли
Обновлено в 00:25
Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено 05 мая в 12:28
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено вчера в 09:20
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Журналистов Рейтер, осужденных в Мьянме, освободили по амнистии
Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены во вторник по амнистии, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.
Обновлено в 01:32
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост одновременно с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил «РИА Новости» представитель Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В «Шереметьево» в авиакатастрофе погиб 41 человек
Обновлено вчера в 00:27
Шоу-бизнес
43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Обновлено в 01:16
Происшествия
Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100
Обновлено в 01:21
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Поклонники постоянно приносят на могилу игрушки, цветы и свечи. Однако некоторое время назад вещи стали пропадать.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Хоккей
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17