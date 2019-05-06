Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%ТАСС 09:40
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
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«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2,1% — до 181 млрд кубометров
Rambler News Service08:08
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.
Обновлено в 11:48
Футбол
Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»
Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны".
Обновлено в 07:27
Происшествия
Видео из салона горящего в Шереметьево SSJ 100 попало в Сеть
В Сети появилось видео изнутри горящего в Шереметьево самолета SSJ 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Энергетика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Кино
Вышел трейлер хоррора «Солнцестояние» - от создателя «Реинкарнации»
На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" обнародован первый локализованный трейлер с особым нетерпением ожидаемой фанатами хорроров картины "Солнцестояние" (Midsommar).
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца
В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Теннис
Хачанов пробился во второй круг турнира в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал в турнире серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Взорвался химзавод в Пермском крае
Пермском крае взорвался цех на заводе "Азот" по производству аммиака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Мария Миронова раскритиковала думавших о багаже пассажиров сгоревшего SSJ 100
Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в "Шереметьево" с баками, полными топлива.
Обновлено в 05:35
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Экономика
Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Политика
Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено в 11:28
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь после автомобильной аварии
На программе присутствовала и дочь Шевчук, которая рассказала, что нечего не помнит про аварию.
Обновлено в 07:00
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о выплатах компенсации всем пассажирам и семьям погибших при крушении в Шереметьево самолета SSJ 100 рейса Москва—Мурманск.
Обновлено в 11:53
Политика
СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти
Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:48
Экономика
Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»
Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57