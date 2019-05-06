«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%ТАСС 09:40

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«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

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Экономика Morgan Stanley откажется от деятельности в России «Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.

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