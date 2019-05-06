Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%ТАСС 09:40
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
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«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2,1% — до 181 млрд кубометров
Rambler News Service08:08
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Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Superjet «Аэрофлота» сгорел после жесткой посадки в Шереметьеве
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Политика
Почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали в Генпрокуратуру на допрос по делу о преступлениях против протестующих на «евромайдане» в 2014 году.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Общество
Психически больных распустят по домам
Общественники давно бьют тревогу: условия содержания людей в российских ПНИ часто невыносимые.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Футбол
«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год
«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя сезон. Команда досрочно обеспечила себе победу во второй бундеслиге и повышение в классе.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Экономика
«Лаборатория Касперского» узнала свой код
«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Общество
Литий – лекарство от депрессии или вред
Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством.
Обновлено в 17:00