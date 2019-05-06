Энергетика

«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%ТАСС 09:40

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
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«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

ТАСС09:40

«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2,1% — до 181 млрд кубометров

Rambler News Service08:08

«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяца

Ведомости08:44

«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2%

Финмаркет08:24

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в январе-апреле упал на 8,4%

ПРАЙМ08:09

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье сократился почти на 8,5%

Росбалт09:25

Добыча газа «Газпрома» за 4 месяца 2019 года выросла на 2,1%

Вести.Финанс08:07
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика

Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»

Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Superjet «Аэрофлота» сгорел после жесткой посадки в Шереметьеве

Обновлено вчера в 12:35
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Политика

Почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали в Генпрокуратуру на допрос по делу о преступлениях против протестующих на «евромайдане» в 2014 году.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики

Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

Обновлено в 15:22
Общество

Психически больных распустят по домам

Общественники давно бьют тревогу: условия содержания людей в российских ПНИ часто невыносимые.
Обновлено в 15:40
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Футбол

«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя год

«Кельн» вернулся в бундеслигу спустя сезон. Команда досрочно обеспечила себе победу во второй бундеслиге и повышение в классе.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Стриженова с детьми попала в ДТП

Обновлено в 15:31
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Экономика

«Лаборатория Касперского» узнала свой код

«Лаборатория Касперского» подала иск к «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 18:05
Общество

Литий – лекарство от депрессии или вред

Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Обновлено в 12:16
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