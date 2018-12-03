Энергетика
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%ТАСС09:41
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
ТАСС09:41
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«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе — ноябре на 2,6%
Rambler News Service09:33
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Эксперт прокомментировал решение Катара выйти из ОПЕК
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В порту Калининграда завершено строительство плавучего терминала СПГ
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Энергетика
Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса
Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.
Обновлено в 08:05
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2%
Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
Обновлено в 09:53
Энергетика
«Дочка» «Газпрома» в Удмуртии признана банкротом
Арбитражный суд Удмуртии признал обоснованным заявление ОАО «Комплекс» о признании банкротом ПАО «Газпром спецгазавтотранс», сообщается в материалах «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 10:32
Энергетика
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Обновлено в 06:58
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено в 05:15
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи
Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено вчера в 03:31
Энергетика
Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии
Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году
Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.
Обновлено в 05:30
Энергетика
«Газпром»: время покупать
Поводом послужила геополитика и снижение цены на нефть. Лидерами подъема стали акции М.Видео (MVID:RX 418,2, +3,95%).
Обновлено в 01:00