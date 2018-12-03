"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

Энергетика Энергетика Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика Корпорации не спешат расставаться с долгами Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.

Энергетика Энергетика Цены на нефть выросли на 5% на фоне паузы в торговой войне США и Китая США и Китай на саммите G20 в Аргентине договорились не вводить дополнительные импортные пошлины как минимум в течение 90 дней.

Энергетика Энергетика В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

Энергетика Энергетика ЗСЖД перевезла 288,4 млн тонн грузов за 11 месяцев

Энергетика Энергетика Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.

Энергетика Энергетика Газпром построил два новых газопровода в Адыгее Газпром построил два новых газопровода в Адыгее.

Энергетика Энергетика Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70% За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.

Энергетика Энергетика «Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020 В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в GPG АФК «Система» рассматривает возможность продажи доли в компании Global Petroleum Group.

Энергетика Энергетика Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2% Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.

Энергетика Энергетика Предпосылки для Рождественского ралли созданы Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.

Энергетика Энергетика В Томской области модернизируют Северскую ТЭЦ 30 ноября 2018 года Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор Объединенной теплоэнергетической компании (ОТЭК, входит в структуру Росатома) Ксения Сухотина в пятницу подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ в Томской области и дорожную карту по его реализации.

Энергетика Энергетика Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).