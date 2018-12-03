Энергетика
«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%
«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%ПРАЙМ09:39
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ09:39
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«Газпром» увеличил добычу газа в январе — ноябре на 5,8% — до 451,1 млрд кубометров
Rambler News Service09:36
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Энергетика
Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 21:19
Энергетика
Корпорации не спешат расставаться с долгами
Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 18:05
Энергетика
Цены на нефть выросли на 5% на фоне паузы в торговой войне США и Китая
США и Китай на саммите G20 в Аргентине договорились не вводить дополнительные импортные пошлины как минимум в течение 90 дней.
Обновлено в 16:40
Энергетика
В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ
Обновлено в 18:31
Энергетика
ЗСЖД перевезла 288,4 млн тонн грузов за 11 месяцев
Обновлено в 23:13
Энергетика
Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса
Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.
Обновлено в 14:12
Энергетика
Газпром построил два новых газопровода в Адыгее
Газпром построил два новых газопровода в Адыгее.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70%
За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.
Обновлено в 16:54
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в GPG
АФК «Система» рассматривает возможность продажи доли в компании Global Petroleum Group.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2%
Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 10:55
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
В Томской области модернизируют Северскую ТЭЦ
30 ноября 2018 года Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор Объединенной теплоэнергетической компании (ОТЭК, входит в структуру Росатома) Ксения Сухотина в пятницу подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ в Томской области и дорожную карту по его реализации.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн
Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).
Обновлено в 14:20
Энергетика
Идея по России на сегодня - покупка нефти
Саудовская Аравия и Россия обсуждают продление соглашения о сокращении добычи.
Обновлено в 07:21