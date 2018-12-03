Энергетика

«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%
ПРАЙМ
09:39

"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ09:39

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«Газпром» с начала года увеличил добычу газа почти на 6%

Аргументы и Факты10:51

«Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 2,6%

ФАН09:47

«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%

ТАСС09:41

«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%

ПРАЙМ09:39

Экспорт «Газпрома» в 2019 году сохранится на рекордном уровне

Вести.Финанс08:39

Экспорт «Газпрома» в ноябре упал на 11%, добыча выросла на 1%

Финмаркет09:54

«Газпром» увеличил добычу газа в январе — ноябре на 5,8% — до 451,1 млрд кубометров

Rambler News Service09:36
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Энергетика

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 21:19
Энергетика

Корпорации не спешат расставаться с долгами

Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 18:05
Энергетика

Цены на нефть выросли на 5% на фоне паузы в торговой войне США и Китая

США и Китай на саммите G20 в Аргентине договорились не вводить дополнительные импортные пошлины как минимум в течение 90 дней.
Обновлено в 16:40
Энергетика

В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

Обновлено в 18:31
Энергетика

ЗСЖД перевезла 288,4 млн тонн грузов за 11 месяцев

Обновлено в 23:13
Энергетика

Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса

Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.
Обновлено в 14:12
Энергетика

Газпром построил два новых газопровода в Адыгее

Газпром построил два новых газопровода в Адыгее.
Обновлено в 10:12
Энергетика

Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70%

За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.
Обновлено в 16:54
Энергетика

«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020

В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика

АФК «Система» может продать долю в GPG

АФК «Система» рассматривает возможность продажи доли в компании Global Petroleum Group.
Обновлено в 07:11
Энергетика

Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2%

Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Предпосылки для Рождественского ралли созданы

Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика

В Томской области модернизируют Северскую ТЭЦ

30 ноября 2018 года Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор Объединенной теплоэнергетической компании (ОТЭК, входит в структуру Росатома) Ксения Сухотина в пятницу подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ в Томской области и дорожную карту по его реализации.
Обновлено в 06:14
Энергетика

Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн

Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).
Обновлено в 14:20
Энергетика

Идея по России на сегодня - покупка нефти

Саудовская Аравия и Россия обсуждают продление соглашения о сокращении добычи.
Обновлено в 07:21
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