«Газпром» выживает американский СПГ из Европы «Газпром» за первое полугодие сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,9%, до 95,3 млрд кубометров, что не помешало компании продолжить наращивание добычи до самого высокого уровня с 2011 года.

с чего всё началось

«Газпром» за последние два месяца вышел на прошлогодний трек по экспорту газа в дальнее зарубежье, следует из опубликованной компанией оперативной статистики. Однако эффект теплой зимы продолжает сказываться, поэтому общие поставки за полугодие сократились на 5,9%, до 95,3 млрд кубометров.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Происшествия В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Хоккей Денис Денисов занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА Денис Денисов, ранее выступавший за армейцев, занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний 2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Общество Более половины россиян намерены работать после выхода на пенсию Более половины (56,3%) россиян собираются продолжать работать после достижения пенсионного возраста, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Политика В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Шоу-бизнес Макарская считает, что в изменах мужа виновата жена Одна из женщин попросила ее рассказать, как вести себя с мужем после измены.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Шоу-бизнес Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.

Происшествия Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).

Происшествия Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Футбол В УЕФА прокомментировали идею объединить РПЛ и иностранные клубы В организации, слова которой приводит «РБК-Спорт», отметили, что любая подобная идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, так как это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Космос Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Воронежской области Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.