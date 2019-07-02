Энергетика
«Газпром» выживает американский СПГ из ЕвропыКоммерсантъ вчера в 17:55
«Газпром» выживает американский СПГ из Европы «Газпром» за первое полугодие сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,9%, до 95,3 млрд кубометров, что не помешало компании продолжить наращивание добычи до самого высокого уровня с 2011 года.
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Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Медведев: народ не доверяет «Единой России»
Партия «Единая Россия» испытывает дефицит доверия граждан, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 июля в своей статье, опубликованной на сайте «Известий».
Обновлено 30 июня в 22:02
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 16 человек
Источник в сфере здравоохранения Иркутской области сообщил, что число жертв наводнения, охватившего регион из-за паводка, выросло до 16 человек.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Экология
В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы
Подтопленными в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области остаются 143 улицы и три автозаправочных станции, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В Мексике город Гвадалахара засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града. Об этом сообщило издание Economista.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
МВД России назвало число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами
В МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске
Обновлено вчера в 10:07
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Минобороны направило в Иркутск цистерны для питьевой воды
Из Братска военнослужащие перебросят цистерны к месту бедствия для организации подвоза питьевой воды населению.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Три генерала Росгвардии подали в отставку
Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси
По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24