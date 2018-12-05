Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.

Первую очередь запустили на месторождении в 2012 году, вторую — в 2014 году. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 трлн куб. м газа. На Бованенковском месторождении работают 117 скважин.

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