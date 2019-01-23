Экономика
Названы крупнейшие регионы-должники за газРоссийская газета 04:30
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
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Экономика
Минстрой не поддержал введение социальной нормы энергопотребления
Минстрой России не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии.
Обновлено в 04:24
Экономика
Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность и прожектерство
Объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей.
Обновлено в 06:27
Финансы
Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.
Обновлено в 01:28
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика
США стали одним из крупнейших инвесторов России
«США стали третьим крупнейшим инвестором в новые проекты в России в прошлом году после Китая и Германии», — сообщил он во время сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено в 05:39
Экономика
Банки выступили за создание зарплатного реестра
Проект Консолидированного зарплатного реестра разработали Альфа-банк, Тинькофф банк и Совкомбанк, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя правления Альфа-банка Владимира Сенина.
Обновлено в 00:51
Экономика
Ситибанк закроет около трети отделений в России
В течение года Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup, планирует закрыть восемь российских отделений.
Обновлено в 05:31
Экономика
Выручка владельца «Пятерочек» превысила 1,5 трлн рублей
Торговая площадь всех сетей группы выросла на 18%, а вклад в рост выручки составил 17 п. п. За год группа открыла 2310 магазинов, это 984 000 кв. м. По сравнению с 2017 г. Х5 замедлила темпы роста сети: тогда торговая площадь выросла на 27,4%. Увеличение продаж в работающих более года магазинах дало еще 1,5% роста.
Обновлено в 02:07
Экономика
Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенберг
Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия
Отмечается, что налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
ФРС США проверяет связи Deutsche Bank с Danske Bank
Федеральная резервная система США начала расследование в отношении Deutsche Bank, чтобы выяснить, было ли его американское подразделение замешано в отмывании сотен миллиардов долларов.
Обновлено в 04:10
Экономика
Личная инфляция жителей РФ была ниже официальной в 2018 году
В декабре 2018 года и в минувшем году в целом личная инфляция граждан РФ оказалась ниже официального показателя.
Обновлено в 00:54
Энергетика
Гендиректор BP назвал приемлемую цену на нефть в 2019 году
«Думаю, миру нужен приемлемый диапазон цен на нефть, и цена в интервале от $50 до $65 за баррель способна удовлетворить и производителей, и страны-потребители», – сказал гендиректор BP.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Фондовый рынок США снова падает из-за прогноза МВФ
Фондовый рынок США пропустил отчет МВФ 21 января о перспективах мировой экономики из-за Дня Мартина Лютера Кинга, однако на следующий день отреагировал с полной определенностью — падением на 1,5%, 22 января передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков
Как ранее писал News.ru, в АСВ придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков.
Обновлено в 03:03