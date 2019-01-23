Названы крупнейшие регионы-должники за газРоссийская газета 04:30

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Финансы Финансы Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.

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