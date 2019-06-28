Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивидендыИнтерфакс 03:42
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
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Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
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Нужно готовиться к игре с Сербией, как к финальному бою, — сказала Архипова-фон Калманович в эфире «Матч ТВ».
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Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Общество
Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет
«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
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Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
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Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
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Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта
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Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
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Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
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Экономика
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Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт "Апра" на территории присутствия российской национальной платежной системы "Мир", указывает Нацбанк.
Обновлено в 10:42
Политика
Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Авто
Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором
Обновлено в 09:46
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Политика
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре
На сайте «УАЗбука» опубликованы номера каталожных деталей новой автоматической трансмиссии, которую будут устанавливать не только на «Патриот», но и на версии «Пикап».
Обновлено в 08:53
Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Экономика
«Группа ЛСР» выплатит акционерам дивиденды на сумму 8 млрд рублей
Впервые решение о выплате дивидендов своим акционерам "Группа ЛСР" приняла в 2011 году.
Обновлено в 11:03
Финансы
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова
Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Общество
Во Франции зафиксировали рекордный уровень жары
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова снялась обнаженной в Париже
Дочь актера Кирилла Сафонова, которой уже исполнилось 24 года, в Париже снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%
Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Обновлено в 11:37