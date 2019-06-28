Экономика
«Газпром» выплатит рекордные за всю историю компании дивидендыВести.Финанс 03:44
"Газпром" в рамках совершенствования корпоративной структуры обновил кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком.
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Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Обновлено в 04:36
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро
По делу крупнейшего автодилера в России прошли первые аресты. Задержан член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Технологии
Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Общество
ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Происшествия
ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде
Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.
Обновлено в 07:40
Политика
Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20
Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 00:00
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Футбол
РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) 92-летний Никита Симонян проходил плановое обследование, состоянию его здоровья ничто не угрожает - РФС опроверг информацию о госпитализации заслуженного мастера спорта.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи
Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Краснодар» отправил защитника в аренду
Согласно информации источника, "Краснодар" отдал защитника Игоря Парадина в аренду.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03