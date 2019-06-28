«Газпром» выплатит рекордные за всю историю компании дивидендыВести.Финанс вчера в 03:44

"Газпром" в рамках совершенствования корпоративной структуры обновил кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком.

«Газпром» выплатит рекордные за всю историю компании дивиденды

Происшествия Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Политика Путин рассказал о переговорах с Трампом Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил журналистам, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема освобождения украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками у Керченского пролива.

Наука У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Музыка Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт, но доиграл партию 28-летний барабанщик трибьют-группы Korn Again перенес инсульт во время выступления в Стокпорте (Британия).

Происшествия На трассе «Скандинавия» в ДТП погибла женщина Смертельная авария произошла сегодня утром, 29 июня, на 63-м километре трассы «Скандинавия» в Ленинградской области.

Авто Компания Skoda проведет тесты в десяти городах России Внедорожная поможет оценить потенциал кроссоверов, интеллектуальный тест-драйв даст возможность побольше узнать о новых технологиях, которыми оснащаются модели Skoda, а городской маршрут покажется уровень комфорта каждого автомобиля.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Политика Владимир Путин посетит Иркутскую область На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Кино В Китае самым кассовым российским фильмом стал «Движение вверх» Напомним, «Движение вверх» стало самым кассовым фильмом в российской истории, заработав в отечественном прокате более трех миллиардов рублей.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.