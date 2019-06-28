Экономика

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды за всю историю РоссииСекрет фирмы 11:13

По итогам 2018 года «Газпром» выплатит максимальный для госкомпаний объём дивидендов в федеральный бюджет — 383,2 млрд рублей. Это в два раза выше дивидендов за 2017 год. Такой объём является рекордным за всю историю российского фондового рынка.
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