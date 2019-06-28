Экономика
«Газпром» выплатит рекордные дивиденды за всю историю РоссииСекрет фирмы 11:13
По итогам 2018 года «Газпром» выплатит максимальный для госкомпаний объём дивидендов в федеральный бюджет — 383,2 млрд рублей. Это в два раза выше дивидендов за 2017 год. Такой объём является рекордным за всю историю российского фондового рынка.
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Здоровье
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Обновлено в 09:33
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
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Политика
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Политика
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Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
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Игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»
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