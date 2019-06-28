Экономика
«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом годуРусская Планета вчера в 11:40
За 2018 год акционеры «Газпрома» получат дивиденды в 383,2 млрд рублей, что составляет 27% чистой прибыли. Половина этих денег пойдет в доход государства. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.
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«Газпром» выплатит самые большие дивиденды в истории — почти 400 млрд рублей
Фонтанка.Рувчера в 04:26
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