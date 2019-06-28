За 2018 год акционеры «Газпрома» получат дивиденды в 383,2 млрд рублей, что составляет 27% чистой прибыли. Половина этих денег пойдет в доход государства. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом году

Космос Ученые планируют встречу кубесатов с астероидами Если кубесаты будут выпущены на расстояние 200 м от поверхности астероида, им потребуется более часа, чтобы покрыть это короткое расстояние до поверхности.

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Шоу-бизнес Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.

Музыка В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.

Общество Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Происшествия В США самолет врезался в жилой дом Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Происшествия В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП 28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей 3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.

Политика Зеленский потребовал объяснений от Климкина Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.

Политика Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат» Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Футбол Сульшер попросил руководство «МЮ» купить Ракитича на замену Погба Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство приобрести 31-летнего хорвата на замену хавбеку Полю Погба, который, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно, сообщает Sport.es.

Политика Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.

Общество Мосгорсуд снизил штраф Сергею Звереву за одиночный пикет Мосгорсуд уменьшил штраф до 10 тысяч рублей в отношении стилиста Сергея Зверева, который провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале прямо на красной площади.

Шоу-бизнес Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Происшествия Уровень воды в Тулуне Иркутской области поднялся еще на 25 см Уровень воды в реке Ия возле города Тулун в Иркутской области поднялся еще на 25 см и достиг 13,57 м при критической отметке в 7 м, сообщила в субботу городская администрация на своем сайте.