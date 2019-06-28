Экономика
«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом годуРусская Планета 11:40
За 2018 год акционеры «Газпрома» получат дивиденды в 383,2 млрд рублей, что составляет 27% чистой прибыли. Половина этих денег пойдет в доход государства. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:41, Вашингтон
Космос
Ученые планируют встречу кубесатов с астероидами
Если кубесаты будут выпущены на расстояние 200 м от поверхности астероида, им потребуется более часа, чтобы покрыть это короткое расстояние до поверхности.
Обновлено в 13:00
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей
Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.
Обновлено в 22:00
Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Общество
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено в 22:17
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В США самолет врезался в жилой дом
Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено в 11:11
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.
Обновлено в 17:41
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Обновлено в 13:20
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика
Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 21:08
Политика
Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву
Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:31
Футбол
Сульшер попросил руководство «МЮ» купить Ракитича на замену Погба
Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство приобрести 31-летнего хорвата на замену хавбеку Полю Погба, который, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно, сообщает Sport.es.
Обновлено в 16:36
Политика
Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
Общество
Мосгорсуд снизил штраф Сергею Звереву за одиночный пикет
Мосгорсуд уменьшил штраф до 10 тысяч рублей в отношении стилиста Сергея Зверева, который провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале прямо на красной площади.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Политика
Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом
Обновлено в 21:59
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Уровень воды в Тулуне Иркутской области поднялся еще на 25 см
Уровень воды в реке Ия возле города Тулун в Иркутской области поднялся еще на 25 см и достиг 13,57 м при критической отметке в 7 м, сообщила в субботу городская администрация на своем сайте.
Обновлено в 21:20
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13