Экономика

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом годуРусская Планета вчера в 11:40

За 2018 год акционеры «Газпрома» получат дивиденды в 383,2 млрд рублей, что составляет 27% чистой прибыли. Половина этих денег пойдет в доход государства. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.
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