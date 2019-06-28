За 2018 год акционеры «Газпрома» получат дивиденды в 383,2 млрд рублей, что составляет 27% чистой прибыли. Половина этих денег пойдет в доход государства. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом году

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Единоборства Ковалев и Ярд договорились о проведении боя Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева, сообщил о договоренности проведения боя с британцем Энтони Ярдом.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Политика Трамп назвал Путина «прекрасным парнем» Президент США Дональд Трамп назвал главу российского государства Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу — "отличной".

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Армия и оружие Россия представила миру уникальный боевой катер Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.

Политика Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Происшествия Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.

Политика Зеленский опубликовал украинскую Конституцию в комиксах Президент Украины Владимир Зеленский поделился черновиком Конституции страны в комиксах.

Происшествия Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя» Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Общество Правоохранители обнаружили в московской квартире «конвейер» по фальсификации подписей в пользу Соболь Сотрудники правоохранительных органов сообщили об обнаружении места фальсификации подписей в пользу кандидата в Мосгордуму и любимицы блогера Алексея Навального Любови Соболь.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Спорт Путина пригласили на игру по регби между сборными России и Японии 20 сентября в Японии стартует Чемпионат мира по регби. Открывающая игра будет между командами РФ и Японии.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Здоровье Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1500 Через десять месяцев с начала вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго было зафиксировано более 1500 летальных исходов, передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ДР Конго от 25 июня.

Музыка Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.

Шоу-бизнес Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.