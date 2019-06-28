«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом годуРусская Планета вчера в 11:40

За 2018 год акционеры «Газпрома» получат дивиденды в 383,2 млрд рублей, что составляет 27% чистой прибыли. Половина этих денег пойдет в доход государства. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.

«Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом году

Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

Происшествия Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

Шоу-бизнес Сосо Павлиашвили планирует обвенчаться с гражданской супругой Сосо Павлиашвили признается, что считает себя счастливым человеком, ведь он на протяжении 20 лет вместе с Ириной, которая не рвется в ЗАГС.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Политика Путин помог растерявшейся Меркель Российский глава Владимир Путин помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая растерялась, когда увидела его на встрече на полях G20.

Армия и оружие США перебросили F-22 в Катар на фоне обострения отношений с Ираном США впервые отправили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре не менее трех истребителей F-22, сообщило командование ВВС Центрального командования США.

Происшествия Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Общество Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.

Здоровье Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Футбол Глушаков стал футболистом «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Общество Хлеб в Тулуне подорожал до 140 рублей за буханку Буханка хлеба в некоторых районах Тулуна подорожала до 140 рублей.

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".