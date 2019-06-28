Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФРоссийская газета 04:23
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка. Совет директоров предлагает выплатить дивиденды в размере 16,61 рубля на одну акцию, направив на это 27 процентов прибыли по МСФО.
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