Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФРоссийская газета 04:23

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка. Совет директоров предлагает выплатить дивиденды в размере 16,61 рубля на одну акцию, направив на это 27 процентов прибыли по МСФО.
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«Газпром» удвоит дивиденды за 2018 год

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«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

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«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

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Акционерам «Газпрома» пообещали рекордные выплаты

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей

Продали Toyota Supra с номером 20201 в январе, а собрали только в марте: выпускается спорткар на конвейере фирмы Magna Steyr в австрийском Граце на одной линии с соплатформенным BMW Z4.
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В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
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По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
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Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера о транзите российского газа через территорию Украины.
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Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

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Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:18
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
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Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
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Политика

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Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
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Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
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Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

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Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
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ДНР обвинила Зеленского в обострении конфликта

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Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

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Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
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В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

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Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

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