Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФРоссийская газета 04:23

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка. Совет директоров предлагает выплатить дивиденды в размере 16,61 рубля на одну акцию, направив на это 27 процентов прибыли по МСФО.
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