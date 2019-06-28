«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФРоссийская газета 04:23

По результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордные дивиденды в размере 16,61 руб. на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО. В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка. Совет директоров предлагает выплатить дивиденды в размере 16,61 рубля на одну акцию, направив на это 27 процентов прибыли по МСФО.

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

Политика Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Политика Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней «В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.

Общество ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.

Происшествия Во время паводка в Иркутской области погибло два человека Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии в решении различных проблем в мире во время саммита G20.

Политика Медведчук добился передачи пленных из ДНР и ЛНР без Зеленского Ранее Медведчук заявлял, что обмен пленными между РФ и Украиной, в том числе режиссера Олега Сенцова, сорвался из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Происшествия Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13 В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Общество В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.

Авто Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.

Общество Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.

Политика Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе.

Экономика «РусГидро» и «РУСАЛ» не пришли к общей позиции по заводу в Тайшете "РусГидро" и "РУСАЛ" не пришли к соглашению об условиях реализации проекта Тайшетского алюминиевого завода, сообщил Юрий Трутнев, председатель совета директоров "РусГидро", на годовом общем собрании акционеров.

Финансы Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).