Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивидендыИнтерфакс 03:42
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
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«Газпром» поставил рекорд за всю историю работы российского фондового рынка
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