Экономика
Газпром выплатит акционерам рекордные дивидендыКрасная весна 15:23
Правление предлагает совету директоров рассмотреть вопрос о выплате акционерам дивидендов почти на 250 млрд рублей. Предлагаемая к выплате сумма на 29,7% превышает выплату по итогам 2017 года и является рекордной для компании.
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Нижегородский банк «Ассоциация» оставил 80% чистой прибыли за 2018г нераспределенной
Интерфакс - Россия10:52
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Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
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Воронежский камерный театр представил в Москве спектакль «Мы»
Воронежский камерный театр представил в столичном Центре имени Мейерхольда спектакль «Мы» по антиутопии Евгения Замятина.
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Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
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Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Общество
Россияне рассказали, что их раздражает на работе больше всего – исследование
Необоснованная критика, дополнительная нагрузка и собственные ошибки вошли в топ-3 списка факторов, которые портят россиянам настроение на работе, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Транспорт
В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года
Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Космос
Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy
Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года.
Обновлено в 19:16
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
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Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Экономика
На поддержку семей ДФО при рождении детей выделят более 3 млрд рублей
Правительство выделяет из своего резервного фонда более 3,1 миллиарда рублей на поддержку семей Дальнего Востока при рождении детей.
Обновлено в 06:35
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.
Обновлено в 10:32
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Происшествия
Суд отпустил Калви под домашний арест
В четверг в суде прокурор поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Калви, представитель Шерзода Юсупова (миноритарный акционер «Восточного») оставил этот вопрос на усмотрение суда.
Обновлено в 09:05
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
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Вышел новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
В сети появился трейлер предстоявшего мультфильма "Тайная жизнь домашних животных-2".
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Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
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Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
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АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
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