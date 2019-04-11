Экономика

Газпром выплатит акционерам рекордные дивидендыКрасная весна вчера в 15:23

Правление предлагает совету директоров рассмотреть вопрос о выплате акционерам дивидендов почти на 250 млрд рублей. Предлагаемая к выплате сумма на 29,7% превышает выплату по итогам 2017 года и является рекордной для компании.
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