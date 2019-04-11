Экономика
Газпром выплатит акционерам рекордные дивидендыКрасная весна вчера в 15:23
Правление предлагает совету директоров рассмотреть вопрос о выплате акционерам дивидендов почти на 250 млрд рублей. Предлагаемая к выплате сумма на 29,7% превышает выплату по итогам 2017 года и является рекордной для компании.
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Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous разместили на своем сайте открытое обращение к британским властям, в котором потребовали освободить арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Хуаньцю шибао (Китай): модернизация зенитного орудия 59 модели «Пустынный паук» вернуло в строй «старую пушку» (Хуаньцю шибао)
Многие скажут, что незнакомы с зенитно-артиллерийским комплексом С-60, пока не узнают что это предшественник 57-миллиметровой модели 59.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым
Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Авто
Outlander против X-Trail: подетальное сравнение
Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail собирают в России: первый в Калуге, второй в Питере.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Следователи задержали беглого кировского депутата Дмитрия Никулина
Следователи сообщают, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании Никулину меры пресечения.
Обновлено в 05:14
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
Смоллинг: «Месси знает, что я ударил его неспециально»
Месси знает, что это была случайность. В тот момент я даже не понял, что действительно так его зацепил.
Обновлено в 04:53
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Политика
Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.
Обновлено в 05:14
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Эмбер Херд в подробностях описала побои Джонни Деппа
Американская актриса Эмбер Херд в деталях описала, как ее избивал бывший супруг Джонни Депп.
Обновлено в 03:58
Единоборства
Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу
Аналитики букмекерской компании BingoBoom считают, что украинский боксер может закончить бой досрочно.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy J6 получили обновление до Android 9.0 Pie
Обновление вышло с серийным номером J600FNXXU3BSD1, его размер составляет около 1,2 ГБ.
Обновлено в 01:35
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22