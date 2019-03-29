Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и ТимченкоРБК вчера в 17:00
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
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Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.РБКвчера в 17:00
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СМИ: «Газпром» собирается выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
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