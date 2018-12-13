«Газпром» выкупает будущую штаб-квартиру у принадлежащей ему же «Газпром нефти», которая в течение последних лет финансировала строительство небоскреба, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с менеджерами обеих компаний.

с чего всё началось

"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости". "Лахта центр" - строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге.

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