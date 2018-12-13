Экономика

«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей
РИА Новости
02:16

"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости". "Лахта центр" - строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге.
РИА Новости02:16
с чего всё началось

«Газпром» купит за 120 млрд рублей свою будущую штаб-квартиру

«Газпром» выкупает будущую штаб-квартиру у принадлежащей ему же «Газпром нефти», которая в течение последних лет финансировала строительство небоскреба, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с менеджерами обеих компаний.
Ведомостивчера в 23:29

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«Ведомости»: «Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта-центр» за 120 млрд рублей

ТАСС02:51

«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей

РИА Новости02:16

«Газпром» выкупит «Лахта центр» у «Газпром нефти» за 120 млрд рублей

АБН01:10

«Газпром» выкупит самый высокий в Европе небоскреб у своей «дочки» за 120 млрд рублей

Интерфакс01:31

СМИ: «Газпром» выкупит у своей «дочки» небоскреб «Лахта центр»

DP.RUвчера в 23:25

СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки»

РБКвчера в 17:52

«Газпром» купит за 120 млрд рублей свою будущую штаб-квартиру – «Лахта центр»

Ведомостивчера в 15:11
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Экономика

Лицензии лишился московский «РУНЭТБАНК»

Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа».
Обновлено в 01:54
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.
Обновлено в 02:32
Экономика

Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей

Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

Шампанское в России подорожает на четверть

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рублей.
Обновлено в 02:17
Финансы

Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей

Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Экономика

Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья

Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Финансовой мощи США предсказали ослабление

Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП).
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года

Дешеветь сельскохозяйственные угодья стали после нескольких лет уверенного роста, который наблюдался, например, на юге России с 2014 года, в центральной части — с 2012-го.
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика

Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года

Обновлено в 01:17
Экономика

Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России

В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика

Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon

После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс

Учитывая ситуацию, в ФНС пошли навстречу предпринимателям, согласившись не обращать внимания на то, что не успевшие обновить кассы в течение первого квартала 2019 года будут пробивать чеки со старой ставкой НДС, продавая при этом товары с новой ставкой налога.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных

По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.
Обновлено в 00:32
Экономика

Союз пекарей пожаловался на поставщиков и торговые сети

По словам Валерия Чешинского, ситуацию осложняет полное отсутствие взаимопонимания со стороны руководства торговых сетей, которое не признает «объективных причин, влияющих на рост цен на хлеб».
Обновлено в 00:58
Экономика

Том Ли назвал справедливую цену биткоина

Как сообщает CCN, сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли расскзаал, что «мрачная» цена биткоина ($3400) является неправильной, поскольку ее реальная справедливая рыночная стоимость составляет от $13 800 до 14 800.
Обновлено в 02:47
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Лахта-центр
Небоскрёб
Построенный в Лахте, исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна «Газпром». Комплекс включает небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки. Общая площадь помещений - 400 тыс. м². Небоскрёб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе, превзойдя на 88 метров московский небоскрёб «Башня Федерация». Если же брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне...
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