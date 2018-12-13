«Газпром» выкупает будущую штаб-квартиру у принадлежащей ему же «Газпром нефти», которая в течение последних лет финансировала строительство небоскреба, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с менеджерами обеих компаний.

с чего всё началось

"Газпром" выкупит свою будущую штаб-квартиру "Лахта центр" в Санкт-Петербурге у своей дочерней компании "Газпром нефть" за более чем 120 миллиардов рублей, сообщила газета "Ведомости". "Лахта центр" - строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге.

Экономика Экономика Лицензии лишился московский «РУНЭТБАНК» Банк России аннулировал лицензию у московского «РУНЭТБАНКа».

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3% Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.

Экономика Экономика Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.

Экономика Экономика Шампанское в России подорожает на четверть По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рублей.

Финансы Финансы Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Экономика Экономика Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.

Экономика Экономика Финансовой мощи США предсказали ослабление Уточняется, что с такими значениями экономика США сталкивалась лишь во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов (9,8 процента ВВП).

Экономика Экономика Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года Дешеветь сельскохозяйственные угодья стали после нескольких лет уверенного роста, который наблюдался, например, на юге России с 2014 года, в центральной части — с 2012-го.

Энергетика Энергетика Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года

Экономика Экономика Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.

Экономика Экономика Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.

Экономика Экономика Бизнес получил отсрочку на НДС-обновление касс Учитывая ситуацию, в ФНС пошли навстречу предпринимателям, согласившись не обращать внимания на то, что не успевшие обновить кассы в течение первого квартала 2019 года будут пробивать чеки со старой ставкой НДС, продавая при этом товары с новой ставкой налога.

Экономика Экономика Российские помидоры в 2018 году впервые стали дешевле импортных По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", собирающие такие данные с 2013 года.

Экономика Экономика Союз пекарей пожаловался на поставщиков и торговые сети По словам Валерия Чешинского, ситуацию осложняет полное отсутствие взаимопонимания со стороны руководства торговых сетей, которое не признает «объективных причин, влияющих на рост цен на хлеб».